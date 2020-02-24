Маркевич: Приємно здивований тим, що побачив у Чорноморці

Відомий тренер Мирон Маркевич поділився враженнями від перебування в одеському Чорноморці, який очолює його син Остап.

"Я приємно здивований побаченим. Чорноморець справляє гарне враження, незважаючи на те, що команда фактично створювалася з нуля. Минуло трохи більше місяця, а вже видно справжній колектив.

Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці

У складі багато одеситів, що важливо. Звичайно, треба ще дуже пристойно попрацювати і неодмінно підсилитися для вирішення серйозних завдань", – цитує Маркевича офіційний сайт одеського клубу.

Зазначимо, що Чорноморець наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці Першої ліги. Одесити мають у своєму активі 22 очки і відстають від 3 місця, яке дає можливість грати в УПЛ, на 15 залікових балів.

"Батько допомагає – мені реально пощастило із наставником". Остап Маркевич – про роботу у Вільяреалі, порядність Серхіо Наварро і конспекти Мирона Богдановича