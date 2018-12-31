Маркевич пригадав, як Севілья зіпсувала йому новорічне бажання

Колишній наставник Дніпра Мирон Маркевич розповів свою найцікавішу новорічну історію.

"2015-й рік я разом з дружиною зустрічав у Флоренції. З аеропорту в готель нас відвозив таксист, палкий вболівальник місцевої Фіорентини. А я тоді тренував Дніпро.

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Ми поговорили про жеребкування Ліги Європи (Дніпру тоді в 1/16-й турніру дістався грецький Олімпіакос, а Фіорентині – англійський Тоттенхем) і шанси команд на перемогу в турнірі.

І треба ж було, щоб відразу ж після Нового року ця ж людина відвозила нас назад в аеропорт. Можна сказати, що ми навіть здружилися (посміхається). Домовилися, що Дніпро з Фіорентиною зустрінеться у фіналі Лізі Європи.

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На жаль, для виконання цієї мрії не вистачило зовсім трохи. Якщо ви пам'ятаєте, то ми дійшли до вирішального поєдинку, а кривдником італійців у півфіналі стала Севілья, яка і Дніпру не дала завоювати трофей", – цитує Маркевича Команда 1.