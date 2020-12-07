Колишній тренер Металіста Мирон Маркевич розповів, як ледь не привіз форварда Баварії Роберта Лєвандовскі до Харкова.

"Лєвандовскі вперше побачив у молодіжній збірній Польщі ще в 2007 році. Відразу дав завдання придбати Роберта. У 2008 вже майже домовилися, залишалося лише поставити підпис.

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Але в останню мить щось не зрослося. Досі шкодую, бо це природжений форвард. Швидкий, технічний, працьовитий і сильний. Звісно, у збірній Польщі в нього виходить не так яскраво, як у Баварії, бо рівень партнерів далеко не той", – цитує Маркевича gazeta.ua.

Додамо, що у 2008-му Лєвандовскі замість Металіста перейшов у познанський Лех, звідки через два роки оформив трансфер у дортмундську Борусію.

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