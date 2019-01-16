"Маркевич поставив мене опорником": Федецький пригадав свій дебют у збірній України

Екс-захисник "синьо-жовтих" Артем Федецький пригадав свій дебютний матч у національній команді.

"Цей день запам'ятається мені назавжди. Дебютував я в збірній за Мирона Маркевича в Харкові. Ми в товариському матчі грали проти збірної Литви, яку обіграли з рахунком 4:0.

Мені тренер відвів на полі хвилин 10, причому вийшов на заміну на позицію опорного півзахисника в центрі поля.

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Звичайно, надягнути футболку збірної України – це велика честь. Це не зрівняється з дебютом на клубному рівні. Гордість переповнювала через таку подію.

Напевно, найбільш пам'ятним матчем назву поєдинки плей-офф зі Словенією, коли ми вийшли на Євро. Думаю, також можна відзначити матч стадії плей-офф проти Франції, коли ми виграли 2:0, але в матчі-відповіді поступилися і не потрапили на чемпіонат світу.

Були ще хороші матчі проти Англії, Іспанії. Є що згадати. Ну і, звичайно, гол Чорногорії в складі збірної теж запам'ятається на все життя", – цитує Федецького Команда№1.

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