– Зінченко навіть після розгрому Реала у матчі-відповіді отримав крихти часу від Артети, вийшовши у компенсований час.

– Йому треба йти з Арсенала, якщо до нього немає довіри. Чого там сидіти? Це моя думка, а вирішувати тільки Зінченку. Він ще молодий, і йому треба грати, тим більше, він сильний футболіст.

Зінченко вступив у перепалку з Вінісіусом під час чвертьфіналу ЛЧ – вінгера Реала розлютила поведінка українця

– За інформацією ЗМІ, до Зінченка знову відновила інтерес Борусія Дортмунд.

– Якщо це правда, то треба туди переходити. Борусія – сильна команда. Зінченку потрібна ігрова практика, це і для збірної буде добре, – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.

До слова, цього сезону Зінченко провів 19 матчів за Арсенал у всіх турнірах, загалом відігравши 623 хвилини та відзначившись одним голом.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу