Відрахування з Колосу стало далеко не першим скандальним епізодом у біографії 35-річного форварда.

Селезньов озвучив свою версію відходу з Колоса – ветеран налаштований продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ

"Якщо і були якісь здогадки, що Євген дозволив собі зайвого, то найкращим способом виховання була лавка запасних. До слова, так було перед півфінальними матчами Ліги Європи 2015 року з Наполі. Той урок пішов Селезньову на користь. У першому поєдинку в Італії він зрівняв рахунок, а в повторному забив переможний гол і зробив вагомий внесок для виходу Дніпра у фінал престижного континентального турніру", – пригадав Маркевич у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова зі зборів Колоса пов'язують з черговим порушенням режиму, яке переповнило чашу терпіння тренера ковалівців Руслана Костишина.

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