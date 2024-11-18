"Знову сподівання вітчизняних шанувальників футболу не виправдалися. Я також схилявся до того, що підопічні Сергія Реброва переможуть в Батумі. Навіть погодні умови були нашим союзником, адже важкий газон майже нівелював перевагу грузинів в техніці. Проте вже вкотре виникли проблеми зі створенням і головне, реалізацією гольових моментів. Добре, що допоміг автогол господарів.

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Не може не турбувати, що поряд з нашими легіонерами гірше почали грати й футболісти, що представляють УПЛ.

Все ж, я продовжую вважати, що українська збірна може грати краще, а нинішні негаразди, мабуть, пов'язані з психологією. Але реалії такі, що коли 19 листопада не вдасться здолати в гостях албанців, то нас чекає Ліга С й зустрічі з футбольними країнами-карликами. Думайте", – сказав Маркевич в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада. Якщо команда Реброва не здобуде перемогу, то з останнього місця вилітає у дивізіон С. Якщо вдасться виграти, а Чехія не поступиться Грузії, то "синьо-жовті" фінішують другими і навіть матимуть шанс зачепитися за еліту Ліги націй у перехідних матчах. Третя сходинка означатиме перехідні матчі за виживання у дивізіоні В. Надій на перше місце вже немає навіть математично.

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