– З кожною грою все помітнішим стає вплив нового керманича Шахтаря Арди Турана на своїх підопічних. "Гірники" поступово стають тренерською командою турецького фахівця.

– Що Ви маєте на увазі?

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– У вчорашньому протистоянні в Стамбулі впадала в очі впевненість гостей, їхнє намагання більш агресивно діяти у відборі в перехідній фазі, не витрачався час на монотонні перепасовки, а розрізні передачі дозволяли знаходити вільний простір між лініями. По-друге, Туран чітко дотримується спортивного принципу при визначенні стартового складу. Може раніше ти вважався резервістом, але добре проявив себе на тренуваннях, в спарингах, виходиш в основі. Це я про Олега Очеретька, який з появою біля керма турка, став гравцем основної обойми.

– До речі, думали, що "гірники" візьмуть гору в Стамбулі в такому переконливому стилі?

– Був упевнений в їхній перемозі, все ж за Бешикташ грають футболісти, кращі часи яких вже позаду, але не очікував від гостей такого домінування. Тому респект Турану та його підопічним.

– На жаль, інші представники України вчора розчарували, особливо Полісся, яке в Лізі конференцій примудрилося програти представнику країни-карлика – Санта-Коломі.

– Звісно, можна було б сказати, що Полісся, яке провалилося й минулого року в єврокубках, пробила "дно", проте я не буду цього робити. Все ж, сподіваюся, що поліщуки схаменуться й через тиждень візьмуть реванш, бо й так вчорашня поразка – 1:2 завдала потужного удару по їхньому іміджу.

– Після фінального свистка дехто з гравців Полісся зазначав, що команду вибив з колії пропущений м'яч.

– Цього я вже не розумію. Невже поліщуки не знали, що в налаштуванні Санта-Колома точно не поступатиметься. А підтюпцем, без креативних рішень навіть представника чемпіонату Андорри - не обіграти. Але, повторюю, не хочеться сипати сіль на рани й дуже сподіваюся, що через тиждень підопічні Руслана Ротаня доведуть випадковість цього фіаско в Словаччині.

Що ж до Олександрії, яка поступилася також в Лізі конференцій сербському Партизану - 0:2, то тут є питання до клубного керівництва: чому після історичного срібного злету в УПЛ, не подбали про збереження ключових виконавців? Я не можу сказати, що в Катовіце "містяни" були приречені, але особливо в завершальній стадії атаки вони діяли беззубо.

– Як Ви оцінюєте шанси українських команд в завоюванні путівок до наступного раунду?

– Думаю, що київські динамівці, які свій переможний поєдинок у кваліфікації Ліги чемпіонів проводили дещо раніше на Мальті та Шахтар продовжать боротьбу за потрапляння до основної групи. Полісся просто зобов'язане пройти далі, інакше - ганьба. Найгірші шанси в Олександрії, адже доведеться грати в Белграді, де Партизан відзначається непоступливістю. Хоча в складі "містян" є гравці, яким до снаги стрибнути вище голови й допомогти своїй команді добитися потрібного результату, – цитує Маркевича Sport.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич є заслуженим тренером України та очолював такі команди, як Волинь, Карпати, Поділля, Кривбас, запорізький Металург, Металіст, Дніпро та збірну України. Під його орудою Дніпро потрапив до фіналу Ліги УЄФА-2015, де поступився Севільї.

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