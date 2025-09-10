"Чи Маркевич погодився б очолити збірну, якщо запропонують? Я думаю, що стовідсотково б погодився. Ну а що? Луческу 80 років, він тренує збірну Румунії, а Маркевичу 74 роки.

"Реброва не звільнять, бо президент УАФ – його друг": Леоненко розніс тренера збірної України за нічию з Азербайджаном

В нього мрія така – тренувати збірну України. 15 років тому йому не дали себе повністю реалізувати, хоча він достатньо непогану роботу там провів. Той самий Коноплянка при ньому дебютував у збірній, а також багато інших хороших гравців.

Я вважаю, що це було б об'єктивно. Він би міг дати збірній новий подих. Наскільки я розумію, у Сергія Реброва контракт чинний до чемпіонату світу 2026 року. Далі Маркевич міг би очолити команду. Робота в національній збірній стала б для нього вінцем кар’єри", – заявив журналіст Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич виконував обов'язки головного тренера збірної України з лютого 2010 року. Під керівництво легендарного тренера національна команда провела 4 зустрічі й не програла жодного разу. Але в серпні 2010 року Маркевич покинув посаду у збірній – його тоді замінив Юрій Калітвінцев.

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?