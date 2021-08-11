Колишній наставник Металіста, Дніпра та низки інших клубів Мирон Маркевич у свої 70 років ще хоче працювати у футболі.

"Поки що не знаю, чим буду займатися після відходу з УАФ. Наразі я – у творчій відпустці. Подивимося. Ще треба десь попрацювати. Але треба розуміти, де і що. Влізти в неприємності завжди встигнемо.

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Металіст? Навіщо? Там тренер добре працює. Команда виграє майже всі матчі. Може, коли команда вийде в УПЛ? Ще не думав про це. Буде так, значить, добре. Краще, щоб було. Подивимося, як воно буде", – цитує Маркевича Tribuna.com.

Нагадаємо, кілька днів тому Мирон Богданович оголосив, що покидає посаду Голови Комітету національних збірних Україн, на якій працював п'ять останніх років.

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