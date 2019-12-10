Маркевич: Після фіналу Ліги Європи мав пропозиції з топ-чемпіонатів

Колишній наставник Дніпра Мирон Маркевич розповів про можливість попрацювати за межами України.

"У мене були запрошення від іноземних клубів, особливо після фіналу Ліги Європи. Мав два серйозних запрошення. Треба було вирішувати моментально, відразу після фіналу. Мене не відпустили. У мене ще був контракт на 2 роки, сказали, що треба відпрацьовувати.

Маркевич відверто розповів про свою зарплатню

Якби я знав, як усе повернеться пізніше - звичайно, я б плюнув на все і пішов. Але тоді зі мною були футболісти, уболівальники – залишити їх було несерйозно. Запрошували з Франції, Німеччини. Пізніше з Туреччини. Представники одного з топ-клубів приїжджали до Львова.

Я у них запитав, чому вони беруть списаних гравців, чому не направляють гроші на перспективну молодь. З пенсіонерами, які все бачили в футболі, складно працювати. Але в Туреччині так заведено, гравці заробляють гроші, а користі від них немає", – зазначив Маркевич в інтерв'ю Stargorod Sport.

Шевченко, Маркевич, Коломойський та зірки шоубізнесу – Ярославський помпезно відзначив день народження