"Домовилися, що працюємо далі. Матківський сказав, що не знає, звідки це все почало рости, хто це нагнітав. Сказав, що в мене два роки контракту, що вони навіть не розглядали іншого тренера. Плюс Русол приїхав – переговорили. Андрій поки що приїхав, щоб ознайомитися, тому що він ще рахується в СК Дніпро-1. Треба ще звільнитися звідти.

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Ми переговорили. Якщо він приїжджає та береться до ролі генерального директора, тоді будемо співпрацювати з ним. Я працював з ним в Дніпрі – у нас не було проблем. Він – футбольна людина, мені легше буде. Не хочу нікого ображати, але з дилетантами важко.

Маю на увазі багатьох. Не хочу персоналії переходити. Основне питання – комплектація, бо вона провалена. Залишилося 10 днів до збору команди, а ми підписали лише одного гравця. Можливо, завтра підпишемо другого. Ніби домовилися, але ще рано говорити.

Танковський? Я не знаю, про Танковського – ні, я нічого не погоджував. Танковський – один з кандидатів, але моєї згоди поки немає. Цей потенційний новачок – це з моєї подачі, я його знайшов. Це іноземець. Єдиний, кого ми підписали – це Кузик. Це я домовився. Поки така ситуація.

Надіємося, що через 10 днів картина кардинально поміняється. Нам треба мінімум 7 гравців. Це вже робота буде… І Русол пообіцяв включитися. І там є в нас шеф-скаут – хай працює", – поділився Маркевич в коментарі BurBuzz.

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