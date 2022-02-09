Маркевич підтвердив намір Маріуполя підписати трьох гравців Шахтаря
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив підсилення приазовців під час зимового трансферного вікна.
"Наразі наше поповнення – це Гальчук та Биков. Плюс у нас зараз на перегляді перебувають три молоді футболісти: Козік, Гулько та Гончарук. Вони досить непогано себе проявляють і ми маємо бажання підписати з ними контракти.
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Але це молоді хлопці. У них є хороший потенціал, але на них ще очікує багато роботи. Тому ми чекаємо на досвідчених гравців", – цитує Маркевича сайт приазовців.
Захисник Едуард Козік, хавбек Ілля Гулько та форвард Данило Гончарук є футболістами молодіжки Шахтаря.
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