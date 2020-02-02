Маркевич підтвердив можливість приходу Сікорського в Чорноморець – гравець залишився без клубу через поїздку в Росію

Головний тренер Чорноморця Остап Маркевич підтвердив, що одеський клуб веде переговори з екс-форвардом Агробізнесу Ігорем Сікорським.

"Швидше за все, Ігор стане гравцем Чорноморця. У нього склалася складна ситуація, людина помилилася. Всі допускають помилки.

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Наскільки мені відомо, Сікорський вибачився перед суспільством і визнав свою помилку. Він про це сказав в особистій бесіді. У Ігоря рідні живуть в Росії. Головне, що він розуміє свою помилку", – поділився Маркевич в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Агробізнес розірвав контракт із 31-річним гравцем в односторонньому порядку за те, що футболіст своїм візитом у країну-агресор завдав шкоди репутації клубу.

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