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Маркевич підтримав Реброва перед матчем Ліги чемпіонів проти Селтіка

21:15 - Читать на русском
Маркевич підтримав Реброва перед матчем Ліги чемпіонів проти Селтіка
Мирон Маркевич та Сергій Ребров / Фото ФК Дніпро

Мирон Маркевич вболіватиме за Ференцварош у поєдинку кваліфікації ЛЧ проти Селтіка.

"Хотілось би, щоб Ребров з Ференцварошем пройшов далі. Селтік – команда силова. У матчах з нею дуже багато боротьби. Якщо не програють боротьбу в центрі поля, тоді може бути все нормально.

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Не знаю, в якій формі зараз Селтік, як вони себе почувають. Але це команда домашня, яка грає на атаку, у неї багато стандартів. Якщо не програють боротьбу за м’яч, особливо у штрафному майданчику, то все буде нормально.

Вони грають на виїзді. У Шотландії важко грати. Але будемо надіятися, що Ференцварош зможе пройти далі", – цитує Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, український фахівець Ференцвароша Сергій Ребров зустрінеться із Селтіком сьогодні, 26 серпня, початок о 21:45.

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Теги
Мирон Маркевич Сергій Сергій Ребров Українці за кордоном Селтік Селтік Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів
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