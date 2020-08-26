Маркевич підтримав Реброва перед матчем Ліги чемпіонів проти Селтіка

"Хотілось би, щоб Ребров з Ференцварошем пройшов далі. Селтік – команда силова. У матчах з нею дуже багато боротьби. Якщо не програють боротьбу в центрі поля, тоді може бути все нормально.

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Не знаю, в якій формі зараз Селтік, як вони себе почувають. Але це команда домашня, яка грає на атаку, у неї багато стандартів. Якщо не програють боротьбу за м’яч, особливо у штрафному майданчику, то все буде нормально.

Вони грають на виїзді. У Шотландії важко грати. Але будемо надіятися, що Ференцварош зможе пройти далі", – цитує Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, український фахівець Ференцвароша Сергій Ребров зустрінеться із Селтіком сьогодні, 26 серпня, початок о 21:45.

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