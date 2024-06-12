"Зрозуміло, що якщо у Миколенка діагностують складне пошкодження, то його замінить Зінченко. Кандидат номер один на цю позицію. А те, що в нього змазана була кінцівка клубного сезону, то таке. У Зінченка стільки досвіду за плечима, що він тільки на цьому може виїхати. Не "стушується" точно. Він у Манчестер Сіті чудово грав саме на позиції лівого захисника. Олександр дуже хороший у підіграші. Він практично не губить м’ячі. Один з найкращих наших оборонців у цьому плані.

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Якщо ж Олександра порівняти з Миколенком суто в захисному плані, то Віталій трохи сильніший. Більш цупкий. Більше сконцентрований саме на оборонних діях", – сказав Маркевич у інтерв'ю для УФ.

Нагадаємо, що на 26-й хвилині спарингу з Молдовою Артур Крачун досить жорстко зіграв проти Миколенка, через що Віталій пошкодив гомілкостоп та не зміг продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Олександр Зінченко.

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