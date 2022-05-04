"Який тренер підійде Шахтарю у випадку відходу Де Дзербі – легіонер чи українець? На мій погляд, однозначно другий варіант. Звичайно, все вирішувати президенту клубу, але вважаю, що в нас зараз достатньо хороших, кваліфікованих тренерів, які в таких умовах матимуть хороший стимул довести свою профпридатність.

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В будь-якому випадку не буде кращого моменту, щоб закласти певний фундамент, на якому відроджуватиметься наш футбол", – поділився Маркевич у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Де Дзербі після останнього матчу Шахтаря в рамках благодійного турне натякнув, що може покинути клуб.

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