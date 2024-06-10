"Оскільки за підсумковий результат відповідає головний тренер, то це його прерогатива, в якому складі буде грати очолювана ним збірна. Тим паче, що йдеться про контрольні поєдинки, в яких можна пересвідчитися, хто чого вартий насправді. Тому те, що Сергій Ребров в спарингу з поляками повністю змінив стартовий склад, мене не здивувало.

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Інша справа, що наразі немає визначеності з тактичними побудовами передусім з організацією наступальних операцій. Мабуть, якась конкретика з'явиться вже після останнього контрольного матчу – з командою Молдови. Бо гра від оборони може бути актуальною в завершальному матчі групового раунду – з бельгійцями, а в перших поєдинках – з румунами та словаками треба перемагати, й для цього слід вже мати чіткий план.

Сподіваюся, що в спарингу з Молдовою обійдеться без травм, і Віталій Миколенко встигне повернути бойову спортивну форму. Для мене лише позиція лівого захисника викликає питання. Все ж, на мій погляд, Олександр Зінченко важливіший для збірної в середині поля", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України стартує на Євро 17 червня матчем з Румунією. 21 червня "синьо-жовті" зіграють зі Словаччиною, а через 5 днів зійдуться з Бельгією.

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