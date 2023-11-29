"Плани зрозумілі – нам треба провести ще десять матчів проти команд з іншої географічної групи. Поки що ми не вивчали майбутніх суперників, адже у всіх командах будуть зміни.

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Очевидно, що вся боротьба ще попереду. У нас є певний гандикап, але повірте мені – ми налаштовуватимемо усіх футболістів і самі себе на те, що все тільки попереду. Ми будемо дуже серйозно готуватися до завершальних матчів. Наше завдання – не просто вийти в УПЛ, а фінішувати на першому місці", – цитує Мирона Маркевича клубна прес-служба.

Нагадаємо, окрім Карпат, боротися за вихід в УПЛ у другому колі будуть: Агробізнес, Вікторія, Епіцентр, Інгулець, Лівий берег, ФСК Маріуполь, Нива Бузова, Полтава та Прикарпаття.

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