"Перший день після відпустки ми присвятили медогляду. Зараз у моєму розпорядженні 22 гравці. Вони і ще три воротарі поїдуть на збір до Туреччини, на який ми вирушимо 7 січня. Також чекаємо приїзду кількох новачків – сподіваюсь, вони приєднаються до Маріуполя найближчими днями і відправляться разом з нами на збори.

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Подальший план роботи у нас наступний: проведемо тестування, кілька втягуючих тренувань, а вже безпосередньо на зборі в Туреччині будемо набирати кондиції і отримувати ігрову практику. На даний момент ми запланували провести п'ять контрольних матчів – з поляками, сербами і словаками.

Навесні ми розраховуємо боротися за місце, яке дозволить виступати в єврокубках. Є таке бажання, і ми докладемо максимум зусиль, щоб здійснити цю мрію", – сказав Маркевич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Маріуполь пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок – в активі команди Маркевича чотири перемоги, чотири нічиї та п'ять поразок.

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