"Наміри Ярославського відродити Металіст? Як і всі, я дізнався про це сьогодні. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше того. По-перше, я щасливий, що Ярославський вмикається. Він створював ту команду, багато зусиль у неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник Металіста.

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Чи піду туди працювати? Якщо буде щось серйозне, то я подумаю. Але поки те, що мені пропонували, мене не влаштовує. Хоча подивимося, в футболі все може змінитися за один день. Але, безумовно, мені б хотілося тренувати. Нічого в цьому плані за цей час не змінилося. Я себе відчуваю молодим. А де, що і як – це вже зовсім інша ситуація", – поділився Маркевич у коментарі виданню Telegraf.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій. Маркевич же став обличчям розквіту Металіста, очолюючи команду з 2005 по 2013 роки.

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