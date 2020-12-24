Маркевич оцінив трансфер Мілевського в Минай
Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич поділився думками щодо переходу Артема Мілевського до Миная.
"Думаю, що Артем Мілевський допоможе Минаю піднятися з дна турнірної таблиці чемпіонату УПЛ. Тим не менш, це кваліфікований футболіст, який у ключовий момент може взяти гру на себе. Хочу тільки побажати Артему зосередитися виключно на футболі.
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Адже не виключений варіант, що Минай – це його остання команда і хочеться, щоб про нього згадували, як про зрілого майстра, який сприяв популяризації футболу в Закарпатті. Тим більше, що Мілевський і сам неодноразово заявляв, що мріє завершити свою багаторічну кар'єру на мажорній ноті саме в Україні", – зазначив Маркевич у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, нападник підписав контракт із закарпатським клубом, приєднавшись на правах вільного агента. Додамо, що деталі угоди не розголошуються.
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