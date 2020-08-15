Маркевич оцінив список Шевченка на матчі Ліги націй – тренер назвав імена потенційних дебютантів

"У мене була можливість уважно вивчити розширений список кандидатів у збірну України, яких незабаром викличуть на збір до Харкова для підготовки до матчів Ліги націй зі швейцарцями та іспанцями.

Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти

Якщо відверто, то зі мною ніхто не радився, кого викликати, а кого – ні. Тим не менш, це прерогатива тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком, адже саме він в першу чергу відповідає за результат.

На мій погляд, було б цікаво переглянути Богдана Михайліченка з Андерлехта і Олександра Філіппова з Десни. Обидва достойно провели минулий сезон. Потрібно дати їм шанс проявити себе, тим більше, що час для експериментів ще є, адже для збірної України, за великим рахунком, головне випробування не Ліга націй, а чемпіонат Європи, який відбудеться влітку наступного року", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, вже 3 вересня підопічні Шевченка зіграють вдома зі Швейцарією у матчі Ліги націй, а 6 вересня – з іспанцями на виїзді.

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