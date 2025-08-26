Колишній наставник національної команди України Мирон Маркевич поміркував щодо перспектив Реброва і Ко у боротьбі за путівку на Мундіаль.

"Будемо сподіватися, що недостатня ігрова практика наших легіонерів і не зовсім вдалі виступи вітчизняних грандів в єврокубках не стануть перешкодою у виступах національної команди. Хоча, звичайно, зараз тільки Ілля Забарний і Єгор Ярмолюк не обділені ігровою практикою.

У Сергія Реброва є головний біль, але хочеться вірити, що футболісти проявлять характер і як мінімум одну з двох ігор вони виграють, щоб принести хоч якусь радість своїм землякам в такий нелегкий для країни час.

Потрібно викинути з голови весь негатив і боротися за потрапляння на чемпіонат світу. Я не бачу якихось особливих проблем, щоб посісти як мінімум друге місце у своїй відбірній групі", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України боротиметься за вихід на чемпіонат світу в групі D, де її суперниками будуть Азербайджан, Ісландія та Франція. Саме "трикольорові" стануть першим суперником команди Реброва 5 вересня.

