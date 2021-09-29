"На мою думку, Шахтар виглядав краще. Так, Інтер частіше загрожував володінням Андрія Пятова, але ця напруженість виникала якось хаотично.

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Шахтар діяв більш злагоджено, проте для господарів суттєвою стала втрата через травму вже в дебюті основного нападника Лассіни Траоре. Без нього атакам донеччан не вистачало гостроти. Для Шахтаря тепер дуже важливо, на скільки вибув форвард, адже на черзі – бій з Динамо в чемпіонаті.

Що стосується шансів Шахтаря на вихід в наступний раунд ЛЧ, то вони після подвигів Шерифа різко зменшилися. Тепер нічого не залишається, як перемагати всіх поспіль, починаючи зі знаменитого Реала. Втім, психологічна перевага буде на боці "гірників", адже вони в минулій Лізі чемпіонів двічі змушували капітулювати грізного іспанського гранда", – резюмував Маркевич у коментарі Мeta-ratings.

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