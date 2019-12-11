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Маркевич оцінив результати роботи УАФ під керівництвом Павелка

19:16 18 Читать на русском
Маркевич оцінив результати роботи УАФ під керівництвом Павелка
Андрій Павелко та Мирон Маркевич / фото з відкритих джерел

Екс-наставник Карпат, Металіста та Дніпра Мирон Маркевич, який нині очолює комітет національних команд УАФ, поділився своїми думками щодо роботи Андрія Павелка на посаді президента організації.

"Ми бачимось з ним не дуже часто – декілька разів на місяць. З його боку немає ніяких прохань щодо моїх висловлювань у пресі. Я просто бачу, що зараз наш футбол трохи оживає. Маю на увазі збірні, адже УАФ займається національними командами. Є ж прогрес, ніхто цього не забере. Я можу і критикувати Павелка, але я ж бачу, що є рух вперед. Ніколи такого не було", – сказав Маркевич в програмі Stargorod Sport.

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Нагадаємо, Маркевич очолив комітет національних збірних УАФ у липні 2016-го. Нещодавно він заявив, що готовий повернутися до тренерської роботи.

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УАФ Андрій Павелко Збірна України Мирон Маркевич
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