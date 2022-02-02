"Мені футбол Де Дзербі незрозумілий. Зараз я дивлюся англійську Прем'єр-лігу, там усі грають уперед на швидкості. Мені теж не можна дорікнути, що Металіст та Дніпро грали у тримання м'яча на своїй половині поля. Ми завжди грали вперед, вмикали пресинг на чужій половині поля.

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Не знаю, можливо, Де Дзербі щось знає, чого не знаю я, і ця тактика принесе успіх. Але поки що я не бачу зрушень. Раніше Шахтар завжди грав на швидкості, важко було когось упіймати. Срна праворуч, Шевчук ліворуч. Включалися Тейшейра, Коста та Мхітарян. Усі бігли вперед. А утримання м'яча на своїй половині поля мені не зрозуміле. Це не лише Шахтаря стосується, а й усіх наших команд. Я називаю це – сонний футбол. Мені таке не подобається.

Хто стане чемпіоном? У Шахтаря футболісти майстерніші. Але Луческу вичавлює з Динамо все, що може. Якщо вони виграли минулого сезону всі трофеї в Україні, значить там є певний рівень. Але я впевнений, що Динамо потрібне посилення. Поки що у цьому питанні невизначеність. Думаю, що боротьба йтиме до останнього туру", – резюмував Маркевич в інтерв'ю FanDay.

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