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Маркевич оцінив потенціал гравців збірної України U-20 у національній команді

13:55 228 Читать на русском
Маркевич оцінив потенціал гравців збірної України U-20 у національній команді
Мирон Маркевич / соцмережі

Голова Комітету національних збірних Мирон Маркевич розповів, хто з гравців збірної України U-20 готовий грати у головній команді "синьо-жовтих".

"Мені сподобалася пара центральних захисників – Денис Попов та Валерій Бондар. Вважаю, це готові гравці до основних складів своїх команд. Сподобався мені також Данило Сікан. На мою думку, він – майбутнє українського футболу. Моментами також сподобалися Сергій Булеца, Георгій Цітаішвілі.

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Вважаю, зараз дуже важливо, щоб ці гравці були задіяні в основних складах команд української Прем’єр-ліги. Дуже сподіваюся, що до цих хлопців тепер буде більша увага з боку тренерського штабу тієї чи іншої команди. Пригадуєте, у 2009 році юнацька збірна України виграла чемпіонат Європи, але, на жаль, мало гравців заграли на серйозному рівні.

Дуже радий за Супрягу. Цей фінал повинен йому додати сил. Йому потрібно зараз більше над собою працювати і все у нього попереду.

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Такого, як Денис Попов, можна підключати до національної збірної спокійно. Про Валерія Бондаря можна сказати аналогічно. Для прикладу, їх ровесник Віталій Миколенко уже гравець першої команди", – цитує Маркевича galinfo.

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