Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі
Мирон Маркевич впевнений, що відхід Олександра Зінченка з Ман Сіті стане для українця правильним кроком.
– Олександр Зінченко в Арсеналі. Що думаєте з цього приводу?
– Один з елітних клубів Англії. Для нього це буде виклик – постаратися з Арсеналом досягти кращого результату.
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– Іспанський фахівець Артета пообіцяв Зінченку випускати його у півзахисті, а не в обороні, як це робив Гвардіола.
– Так, думаю, що він більше півзахисник.
– Це також відіграло свою роль?
– Напевне, так.
– Як ви вважаєте, Зінченко правильно вчинив, змінивши Манчестер Сіті на Арсенал?
– Дай боже, з ним проб'ється до Ліги чемпіонів. Можуть і за трійку поборотись. Тренер хороший, це видно з його роботи. Тож нічого поганого не бачу. Навпаки, буде для нього стимул", – цитує Маркевича FanDay.
Нагадаємо, 25-річний Зінченко вже перебуває у таборі Арсенала. "Каноніри" заплатять Ман Сіті 30 млн фунтів, а українець підпише контракт на 4 сезони. Всі умови трансферу вже погоджені, бракує лише офіційного оголошення. Олександр перейшов у Манчестер Сіті в 2016 році за 2 млн євро і став 4-разовим чемпіоном Англії.
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