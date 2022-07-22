Мирон Маркевич впевнений, що відхід Олександра Зінченка з Ман Сіті стане для українця правильним кроком.

– Олександр Зінченко в Арсеналі. Що думаєте з цього приводу?

– Один з елітних клубів Англії. Для нього це буде виклик – постаратися з Арсеналом досягти кращого результату.

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– Іспанський фахівець Артета пообіцяв Зінченку випускати його у півзахисті, а не в обороні, як це робив Гвардіола.

– Так, думаю, що він більше півзахисник.

– Це також відіграло свою роль?

– Напевне, так.

– Як ви вважаєте, Зінченко правильно вчинив, змінивши Манчестер Сіті на Арсенал?

– Дай боже, з ним проб'ється до Ліги чемпіонів. Можуть і за трійку поборотись. Тренер хороший, це видно з його роботи. Тож нічого поганого не бачу. Навпаки, буде для нього стимул", – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, 25-річний Зінченко вже перебуває у таборі Арсенала. "Каноніри" заплатять Ман Сіті 30 млн фунтів, а українець підпише контракт на 4 сезони. Всі умови трансферу вже погоджені, бракує лише офіційного оголошення. Олександр перейшов у Манчестер Сіті в 2016 році за 2 млн євро і став 4-разовим чемпіоном Англії.

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