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Маркевич оцінив перспективи збірної України на Євро-2020

12:23 601 Читать на русском
Маркевич оцінив перспективи збірної України на Євро-2020
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Відомий український фахівець Мирон Маркевич вірить в успіх команди Шевченка у фінальній частині Євро-2020.

"Гра синьо-жовтих дає привід для оптимізму. Команда в нас молода, навчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо її серед восьми найкращих збірних континенту.

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У Нідерландів дуже сильна збірна, при Рональді Кумані команда суттєво додала, її гравці виступають у топ-клубах, тим більше й матч проти цього суперника відбудеться в Амстердамі. Але це футбол, і ми теж маємо право розраховувати на успіх, незважаючи на всі переваги господарів.

Про Австрію я зараз щось конкретне не скажу, але, з огляду на те, як наш суперник пройшов відбірний турнір, вважаю, Україна щонайменше не поступається австрійцям", – цитує Маркевича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 Україна зустрінеться з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник "синьо-жовтих" стане відомий весною.

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Теги
Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Нідерланди Нідерланди Україна Україна Австрія Австрія Збірна України Мирон Маркевич
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