"Я давно стежу за цими футболістами. Пригадується, якось навіть недавно прогнозував, що Сікан у недалекому майбутньому матиме постійну прописку у збірній України. До речі, від цих слів я не відмовляюся і зараз. Їхній перехід у закордонні клуби викликаний, перш за все, нестачею ігрової практики в Динамо та Шахтарі.

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Ось чому Владислав та Данило мають довести, що Сампдорія та Ганза не випадково зупинили свій вибір саме на них.

Повторюю, потенціал у хлопців – величезний, ось тільки часу на розгойдування у них вже немає. Вони легіонери і необхідно бути на видноті, тим більше, що Сампдорія та Ганза знаходяться у нижній частині турнірної таблиці і, звичайно, на новачків сподіваються.

Також необхідно пам'ятати, що італійська Серія А та німецька Бундесліга-2 це дуже серйозний рівень. Якщо з цим викликом Владислав і Данило впораються, то переконаний, що їхні виклики до національної збірної України не будуть рідкісним явищем", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, обидва гравці виступатимуть за свої нові клуби на правах оренди до кінця сезону.

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