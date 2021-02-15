"Шабанов – солідний гравець. Можливо, не топ-класу, тому що так би він грав в Італії або інший найсильнішій лізі. Але непоганий футболіст. Думаю, в Легії він впорається.

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У Динамо він не грає, тому що клуб орієнтований на молодь. Але Шабанов може зіграти на кількох позиціях. Його досвід допоможе клубу.

Він добре грає головою. Він небезпечний, коли команда добре використовує стандарти. Але йому трохи не вистачає швидкості. Було б добре, якщо другий центральний захисник був би швидким. Так можна зрівняти їх.

Він не агресивний футболіст. Звичайно, іноді доводиться грати рішуче, але він робить це не брутально. Він спокійний. Не чув, щоб у нього були якісь проблеми з дисципліною. Оціню його навички на 6 балів з 10", – сказав Маркевич у коментарі виданню Sportowe Fakty.

Нагадаємо, 28-річний українець виступатиме за польський клуб на правах оренди.

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