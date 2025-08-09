Відомий тренер Мирон Маркевич висловив свою оцінку грі та результатам збірної України під керівництвом Сергія Реброва, а також поділився думками щодо товариських матчів і перспектив на чемпіонат світу.

"Не потрібно виводити аналітику на перше місце в збірній. Вона потрібна, але не настільки. Я вважаю Реброва класним футболістом... Тоді оточи себе людьми, які розбираються у футболі. Вони називають це "контрольований хаос". Який хаос?

Коли йде матч, тренер читає гру, робить заміни, впливає на команду. Допомогти головному тренеру можуть лише ті люди, які все життя провели у футболі.

Робота будь-якого тренера оцінюється лише за результатами. На даний момент ніякого результату у збірній України немає. Будемо сподіватися, що ми якось потрапимо на чемпіонат світу.

У нас непогана команда, але ми не можемо програвати Канаді. У хокеї ще можна, але ж не у футболі. Чотири голи пропускати... Я розумію, що це товариські матчі, але нікого не цікавить, чому ти програв. Переліт, не виспався, втомився – не цікавить. Зараз потрібно потрапити на чемпіонат світу, футболісти мають це розуміти", – підсумував Маркевич у інтервʼю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі, окрім Франції, стануть національні команди Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

