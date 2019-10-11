toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Маркевич оцінив імовірність свого повернення до тренерської діяльності

22:58 480 Читать на русском
Маркевич оцінив імовірність свого повернення до тренерської діяльності
Мирон Маркевич / Фото ФК Дніпро

Екс-тренер збірної України, Металіста та Дніпра Мирон Маркевич розповів про можливості повернення до роботи тренера.

"Пропозицій було небагато. Здебільшого, з-за кордону, але не надто серйозні команди.

"Навіщо Шевченку зараз йти в Мілан, це посередня команда", – Маркевич про можливість Шеви очолити "россонері"

Після Металіста і Дніпра падати в незрозумілі команди не хочеться. Потрібно розуміти серйозність намірів того, що там готові робити дійсно хорошу команду. Поки що нічого такого не було", – сказав Маркевич в коментарі радіопрограмі Мова футболу.

Маркевич: Шахтар повинен відпустити Степаненка в АПЛ

Нагадаємо, наразі легендарний фахівець очолює комітет національних збірних України різних вікових категорій.

blog_ava
"Моя солодка": легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – гарячі фото
12:58
10644
Теги
Збірна України Мирон Маркевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
16
хв
Минай
15:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук