Маркевич оцінив імовірність свого повернення до тренерської діяльності

Екс-тренер збірної України, Металіста та Дніпра Мирон Маркевич розповів про можливості повернення до роботи тренера.

"Пропозицій було небагато. Здебільшого, з-за кордону, але не надто серйозні команди.

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Після Металіста і Дніпра падати в незрозумілі команди не хочеться. Потрібно розуміти серйозність намірів того, що там готові робити дійсно хорошу команду. Поки що нічого такого не було", – сказав Маркевич в коментарі радіопрограмі Мова футболу.

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Нагадаємо, наразі легендарний фахівець очолює комітет національних збірних України різних вікових категорій.