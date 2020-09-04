"Хороший футбол з обох сторін. Звичайно, відчувається, що команди багато пропустили, не грали давно, але для першого разу дуже навіть непогано.

Лідери збірної Швейцарії пояснили причини поразки Україні

У збірній були два новачки, які себе непогано проявили. Швейцарія – хороша команда, дуже хороша. Побажаю нашій команді прибавляти з гри до гри у матчах з класними командами – воно пригодиться наступного року... у фіналі чемпіонату Європи", – натхненно прокоментував Маркевич поєдинок проти Швейцарії прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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