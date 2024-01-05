"Я радий за Яремчука, чесно. Радий, що він забив. Бажаю йому рухатися тільки вперед. Я не думаю, що мої слова стали пророчими – він просто усе перетерпів.

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Головне зараз – рухатися далі. Не зупинятися. Він забив дуже важливий м'яч і дай Боже, щоб так далі було. Скільки ще голів від Романа можна очікувати в цьому сезоні? Не знаю... Буде до нього довіра від тренера – то буде все добре", – сказав Маркевич у коментарі NV.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Мирон Богданович зустрічався з Яремчуком у Валенсії та побажав йому "якомога швидше виправити приціл". Як бачимо, Роман скористався порадою метра і відзначився вже у наступному матчі "кажанів".

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