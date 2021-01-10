"Оцінюю цю гру позитивно. Ми її провели на хорошому рівні. Звичайно, було видно, що кондицій нам ще не вистачає для того, щоб змагатися з такою командою, як Слован. Це – учасник Ліги Європи, плюс ця команда перебуває вже на завершальному етапі підготовки – через тиждень у них офіційна гра.

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Тому в плані готовності були трохи не в рівних умовах. Але, повторюся, гра мені сподобалася. Думаю, ми на правильному шляху. Будемо дивитися гру і розбирати помилки. Сьогодні у нас були зовсім молоді хлопці в лінії оборони, які ще не грали на такому рівні. Вони прийшли з молодіжного футболу. Десь через це ми помилялися ззаду, але в атакувальних діях, вважаю, ми непогано виглядали.

Як оціню дебют Драмбаєва та Меліченка? Дуже добре. Упевнений, з часом вони будуть дуже корисними для нашої команди. Думаю, запросивши їх, ми не помилилися", – поділився Маркевич у коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, Слован переграв азовців 3:1 у першому контрольному матчі на зборах українського клубу.

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