Маркевич оцінив дебют новачків Маріуполя у матчі проти Слована
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич поділився враженнями від контрольного матчу проти Слована.
"Оцінюю цю гру позитивно. Ми її провели на хорошому рівні. Звичайно, було видно, що кондицій нам ще не вистачає для того, щоб змагатися з такою командою, як Слован. Це – учасник Ліги Європи, плюс ця команда перебуває вже на завершальному етапі підготовки – через тиждень у них офіційна гра.
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Тому в плані готовності були трохи не в рівних умовах. Але, повторюся, гра мені сподобалася. Думаю, ми на правильному шляху. Будемо дивитися гру і розбирати помилки. Сьогодні у нас були зовсім молоді хлопці в лінії оборони, які ще не грали на такому рівні. Вони прийшли з молодіжного футболу. Десь через це ми помилялися ззаду, але в атакувальних діях, вважаю, ми непогано виглядали.
Як оціню дебют Драмбаєва та Меліченка? Дуже добре. Упевнений, з часом вони будуть дуже корисними для нашої команди. Думаю, запросивши їх, ми не помилилися", – поділився Маркевич у коментарі офіційному сайту Маріуполя.
Нагадаємо, Слован переграв азовців 3:1 у першому контрольному матчі на зборах українського клубу.
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