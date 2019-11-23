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Маркевич: Олександрійці можуть пробитися до плей-офф Ліги Європи, а Динамо зобов’язане виходити з групи

12:13 150 Читать на русском
Маркевич: Олександрійці можуть пробитися до плей-офф Ліги Європи, а Динамо зобов’язане виходити з групи
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився враженнями від виступу українських команд у єврокубках.

"Зараз у всіх наших клубів є шанси пробитися до плей-офф євротурнірів. Динамо має виходити з групи Ліги Європи за будь-яких розкладів. Подивимося за Шахтарем. Дві нічиї із загребським Динамо трохи зменшили шанси донеччан. Проте все, як і раніше, залежить від самих "гірників".

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Олександрія непогано проявляє себе на тлі таких сильних суперників, як Вольфсбург, Гент і Сент-Етьєн. Згадуючи матчі команди Володимира Шарана в перших чотирьох турах, є підстави припускати, що олександрійці можуть виграти у двох матчах, що залишилися, і пробитися до плей-офф Ліги Європи. Цього я їм бажаю від щирого серця", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, вже наступного тижня українські команди проведуть свої чергові матчі у єврокубках: 26 листопада Шахтар завітає у гості до Манчестер Сіті, а за два дні Динамо у Швеції зіграє з Мальме, а Олександрія прийматиме Вольфсбург.

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Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Динамо Динамо Мирон Маркевич
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