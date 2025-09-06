– У другому таймі непогано зіграли, могли й забити, моменти були, особливо в Забарного. 20-30 хвилин були хороші у нашому виконанні. У першому таймі фарт був на нашому боці, що французи більше не забили, а в другому таймі удача нас покинула, і ми не змогли реалізувати свої нагоди.

Конопля розсекретив настанови Реброва перед фіаско з Францією

Але треба розуміти, проти кого ми грали. Франція – це одна з топ-команд світового футболу. Зараз треба думати вже про Азербайджан і зіграти проти нього так, як другий тайм із Францією.

– Вас щось здивувало у складі, схемі чи тактиці України?

– Та нічого не здивувало. Як то кажуть, хто був в обоймі, тих і поставили. Тут особливо нічого не придумаєш. Звісно, що якщо був би Циганков, то напевно він би грав в основі. Миколенко грав би зліва у захисті, а Зінченко в середині. На жаль, наша збірна зіткнулася з епідемією травм. Дешам ламав голову над тим, кого поставити, бо у Франції два рівноцінних склади, а у нас випустили тих, хто є.

– Чому збірна України так погано грає перший тайм? Це вже стає неприємною тенденцією.

– Ну, по-перше, французи дуже сильно провели перший тайм. Вони взагалі не давали дихати Україні, навіть м'яча торкатися. У другому таймі Франція вже почала грати на контратаках і дала свободу нашій команді.

– Розберімо пропущені голи. Хто винен у тому, що Олісе так спокійно пробіг із центру поля у штрафний і забив?

– Судакову треба було назад бігти, а не пішки йти. Георгій явно не встиг за опонентом. Не можна залишати суперника одного на 12-х метрах перед воротами, щоб він спокійно пробивав без спротиву. Тренерський штаб обов'язково розбере цей момент.

– Чи міг Забарний зіграти краще у моменті з голом Мбаппе?

– Ні. Перевага завжди у нападника, який біжить лицем до воріт. Тим більше у Мбаппе фантастична швидкість, йому треба було просто прокинути м’яч, що він і зробив. Я абсолютно не виню Забарного.

– Хто вам сподобався серед гравців, кому віддасте "Лева матчу"?

– Я відзначу Гуцуляка і Забарного, але найбільше мені сподобався Зінченко, тому "Лева матчу" віддам йому. Видно, що Сашко був заведений, був справжнім лідером на полі. Він довго не грав і хотів показати максимум. В принципі, йому це вдалося. Ясно, що з такою зарядженістю Зінченко більше поміг би нам всередині поля, але нічого не поробиш, у нас невеликий вибір футболістів.

– А хто випадав серед наших гравців?

– Не хочу про це говорити. Треба навпаки шукати позитив. Було 30 хороших хвилин у другому таймі, от із цього і треба виходити на Азербайджан.

– Що скажете про гру Довбика, якому треба доводити Гасперіні, адже Артем втратив місце в основі Роми?

– Довбик не грає у Ромі, що тут сказати. Коли Артем виступав за Жирону, то набагато краще проявляв себе у збірній. Якщо ти не граєш, то важко зібратися. Зараз йому не вистачає ігрового тонусу. Тим паче вчора проти нього грали топові захисники, і не так просто себе проявити на їхньому фоні. Але момент у нього був, міг забити.

– Яремчука сильно не вистачало для посилення нападу?

– Звичайно. У нас і так вибір не дуже великий, а тут ще й випали такі футболісти з основного складу. Їх точно не вистачало.

– У паралельному матчі нашої групи Ісландія обіграла Азербайджан з рахунком 5:0. Що скажете про турнірні перспективи збірної України?

– Нам треба виходити з того, що обов’язково потрібно двічі обігравати Азербайджан. З Ісландією точно буде непросто. Україну чекає тяжка дорога для виходу на чемпіонат світу. Нашим гравцям потрібно зрозуміти, що треба добігати, а у відборі грати так, як збірна Франції проти нас у першому таймі. Ось така повинна бути щільність.

– Україна проти Азербайджану вважається фаворитом. Як буде складатися гра?

– Виїзд є виїзд, тому просто точно не буде. Після 0:5 Азербайджан буде прагнути реабілітуватися перед фанами, суперник точно буде налаштованим, тому легко не буде. Україні не треба звертати увагу на результат Азербайджану проти Ісландії. Вболівальники поженуть їх вперед і гравці захочуть їм довести, що результат проти Ісландії був випадковістю. Треба бути готовим до супротиву.

Мій прогноз на матч Азербайджан – Україна? Україна виграє з різницею в один м’яч, – сказав Маркевич у коментарі BLIK.

