"За грою мені найбільше Шахтар подобається, вони хоч якийсь футбол демонструють. Більше команд я не бачу, нема на що дивитись.

Правда, "гірники" продали Судакова і Кевіна, тому важко сказати, як команда виглядатиме без них. Подивимось.

А щодо команди-розчарування... Тут без варіантів – Олександрія. Що коїться з командою? Це питання до президента. Скажу так: щоб ламати, багато розуму не треба. Розум потрібен, якщо хочеш щось створити, а зламати все можна за місяць", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Шахтар після 5 турів йде у турнірній таблиці на третій сходинці, поступаючись Динамо та Колосу двома очками. Олександрія ж лише в останньому турі зуміла перервати безвиграшну серію і здолала ЛНЗ, що дозволило їй покинути останню сходинку.

