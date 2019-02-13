Маркевич: Обрання Павелка до УЄФА – перемога для українського футболу

Голова комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував прохід Павелка до Виконкому УЄФА.

"Обрання Павелка до нового складу Виконкому УЄФА – це успіх. Це його перемога – і перемога всієї нашої країни. Я радий за Павелка, адже це людина, яка намагається зробити іноді більше, аніж може у наш непростий час.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Для України мати свого представника у Виконкомі УЄФА – це виключно позитив. Я маю надію, та й впевнений, що він із честю буде представляти нашу державу. Я йому бажаю тільки успіхів. У нас був фінал Ліги Чемпіонів, тепер можемо фінал Суперкубка тут провести, провести юнацькі чемпіонати, тут, в Європі. Поле для роботи – велике.

Павелко прокоментував своє обрання у Виконком УЄФА

Це та посада, де він зможе реалізувати свої амбіції. А взагалі обрання Павелка - це не тільки перемога України, це ще й свідчення того, що ключових українських представників футболу шанують у світі. Це свідчить про довіру до України", – цитує Маркевича УНН.