– На перший погляд, в чвертьфіналі сталася сенсація, маючи на увазі ранній виліт уславленого Реала, який минулого року виграв Лігу чемпіонів. Здавалося, іспанський гранд перед стартом зробив усе, аби зберегти титул найсильнішої команди Європи. Зберіг всіх провідних гравців, підсилився одним з найкращих нападників світу Кіліаном Мбаппе. Проте в матчах з Арсеналом все пішло не за сценарієм мадридців.

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Раніше я зазначав, що лондонці зможуть дати бій Реалу, якщо їхні лідери встигнуть повернутися в стрій після травм. Так і сталося. Мартін Едегор довів, що є чи не найсильнішим нині диригентом, його нестандартним діям можна тільки позаздрити, та головне, що він практично не втрачає м'яч. Вчасно покинули лазарет й Букайо Сака та Габріел Мартінеллі.

– На ваш погляд, чому Реал з його зірковим складом змушений був зійти з дистанції?

– З'ясувалося, що в мадридців немає довгої лави запасних для якісного виступу на кількох фронтах. Кілька позицій, зокрема, правого захисника за відсутності травмованого Дані Карвахаля, залишилися вразливими. Та головне, що стався якийсь збій в середині команди. Постійні розмови на рівні клубного керівництва про зміну тренерського складу, продаж лідерів, звичайно, негативно впливали на мікроклімат в колективі. Це й призвело до провалу, – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Арсенал вибив Реал з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу. "Каноніри" переграли мадридців в обох зустрічах (3:0 та 2:1). У півфіналі підопічні Артети зустрінуться з ПСЖ.

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