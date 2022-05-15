"Потрібно менше говорити про це, бо в нього голова закрутиться. Це молодий футболіст, нехай працює над собою. В нього хороші дані, але й багато недоліків. Він погано грає у відборі, йому над цим треба працювати.

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Проти Борусії Менхенгладбах і я міг зіграти, про що ми говоримо. Це виставковий матч. Якщо його хочуть, то треба йти в хороший європейський клуб. Молодий та перспективний футболіст, але треба менше писати, а то скрізь Мудрик, Мудрик, Мудрик.

Порада Сабо? Можна і в Манчестер Сіті, якщо його туди запрошують. Можливо, Сабо й має рацію. Але можна піти і в чемпіонат Німеччини, почати звідти. Я вважаю, що він поки що не готовий до Ман Сіті. Піти й сидіти там на лавці запасних...

Думаю, йому треба починати в іншому місці. У Німеччині хороший чемпіонат, Брентфорд грає в топ-чемпіонаті світового футболу. Там він може навчитися грати у відборі, більше грати на оборону. В Англії всі відпрацьовують і на атаку, і на оборону", – сказав Маркевич в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, серед претендентів на Михайла Мудрика називають німецький Байєр та англійський Брентфорд, обидва клуби готові заплатити Шахтарю за футболіста близько 20 мільйонів євро.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися