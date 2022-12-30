"Чи сильно змінився стиль гри збірної України після появи біля її керма Олександра Петракова? Ні, та й інакше не могло бути. Адже після відходу Андрія Шевченка його наступник Олександр Петраков міг розраховувати на тих самих виконавців, бо поки що наша збірна не може похвалитися глибиною складу. До того, наші хлопці під проводом Олександра Петракова іноді демонстрували більш закритий футбол. Однак цьому є пояснення: турнірне становище змушувало мінімізувати ризик, бо на фінішній прямій відбіркового циклу кожен матч був фінальним.

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І я радий, що друге місце у групі, хоч і зі скрипом, але було завойовано. Адже я ще до старту говорив, що ми поступимося лише французам. Проте через нічийний синдром українці сильно ускладнили собі життя і довелося докласти максимум зусиль, щоб надолужити втрачене.

Чи Петраков на фінішній прямій вичавив максимум із підопічних? Думаю що так. В останніх матчах наша збірна потішила згуртованістю, бажанням зіграти через не можу і залишається у перегонах за путівку на світовий форум у Катарі. Тепер головне не прогавити цей шанс, бо не попадання у фінальну частину боляче вдарить по іміджу українського футболу", – цитує Маркевича Meta Ratings.

Нагадаємо, Україна добралась до стикових матчів за вихід на ЧС-2022, де першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Шотландії.

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