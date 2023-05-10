Мирон Маркевич підтримав свого сина Остапа, який зараз працює на рівні третього дивізіону Польщі.

– Як справи у вашого сина – Остапа Маркевича? Багато хто здивувався, коли він прийняв команду з третього дивізіону Польщі.

– Йому треба працювати. Пропозицій з вищого дивізіону не було, тому він обрав Радуню. Я свого часу також у Хмельницькому тренував сільську команду, і нічого зі мною не трапилося. Головне – не сидіти без роботи, а набувати досвіду. Тож нічого страшного я в цьому не бачу.

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– На який термін у нього розрахований контракт із Радунею? Вашому синові було б цікаво знову повернутися до УПЛ?

– У нього контракт із Радунею до кінця цього сезону. Щодо його роботи в Україні, то спочатку потрібно отримати запрошення, – розповів Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Остап Маркевич розпочинав свою кар'єру у молодіжній команді Вільяреала, після чого повернувся в Україну, де тренував Агробізнес, Чорноморець і Маріуполь. Повномасштабне вторгнення почалося, коли азовці були на зборах в Туреччині. Маркевич не повернувся на Батьківщину, а в листопаді 2022 року очолив Радуню, з якою зараз йде 13-м серед 18 команд третього дивізіону Польщі.

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