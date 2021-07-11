"Якщо відверто, то я ще до початку ЧЄ саме Італію вважав головним претендентом на перемогу, а тому радий, що в своїх очікуваннях не помилився.

Італія – Англія: Буффон спрогнозував переможця Євро-2020

Головному тренеру Роберто Манчіні, перш за все, вдалося створити прекрасну атмосферу, мотивація у його підопічних зашкалює. Давно я не бачив у діях італійців такої націленості на пошук найкоротших шляхів до воріт. Вони категорично відмовилися від пасів у середній зоні, щоб суперник не встигав перегрупувати свої сили.

Втім, і в англійців є свої козирі – нападники, підтримка рідних стін. Фанати зголодніли за великими перемогами. Однак мій фаворит – Італія. Через більш рівний склад, більшу інтенсивність.

Думаю, що перевага в рахунку однієї зі збірних, буде мінімальною, а максимальна кількість забитих м'ячів – три. Не виключений варіант, що все може вирішитися в овертаймі", – цитує Маркевича Meta-ratings.

До слова, Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 вже сьогодні, 11 липня, на лондонському Вемблі.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати