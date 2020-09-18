"Матч був дуже напруженим. Дніпро-1 – дуже хороша і організована команда. Вона грає за не зовсім традиційною схемою. У процесі підготовки ми досить багато часу витратили на те, щоб зрозуміти, як нам необхідно захищатися. Вважаю, що ми непогано впоралися з цим завданням. Але, з огляду на кваліфікацію і підбір виконавців у СК Дніпро-1, нам не завжди вдавалося вчасно перебудовуватися і блокувати флангові атаки суперника. Тому результат для нас хороший, але нам ще багато над чим треба працювати.

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У нас молода команда, якій потрібен час, набути досвіду. Також нам треба бути сміливішими з м'ячем. Повторюся, молоді хлопці з часом здобудуть впевненість. Завдання у нас одне – грати у футбол, який подобався б уболівальникам. Щоб, коли нормалізується ситуація в світі і Україні, вболівальники ходили на нашу гру.

Мені здається, що суддя дуже грамотно відсудив гру. Репліки завжди є. Це нормальний процес. Всі хочуть виграти. І коли йде таке загострення, як сьогодні, зазвичай ти починаєш шукати, що тобі заважає досягнути успіху. Це нормально. Але, повторюся, суддя відсудив впевнено", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

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