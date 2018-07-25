Маркевич назвав вилучення Ісмаїлі в матчі за Суперкубок неправильним

Голова комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич прокоментував дії арбітра в матчі донецького Шахтаря та київського Динамо за Суперкубок.

"Я вважаю, це рішення було неправильним. Не відбулося нічого такого. Тим більше, це був матч за Суперкубок – нехай би не грав наступного року в матчі за цей трофей.

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Я не думаю, що правильно робити з цього таку проблему – поштовхались і все на цьому. Це ж не масова бійка. В матчах між Шахтарем і Динамо таке буває. Бурда та Ісмаїлі не є футболістами-хуліганами. Я вважаю, що вони обидва мають грати", – сказав Маркевич у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що бразильський оборонець Шахтаря отримав червону картку на 90+6-й хвилині за удар в обличчя суперника. Пізніше стало відомо, що Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію та пропустити матч проти Динамо в чемпіонаті.