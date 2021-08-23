"З українців мені відразу спадає на думку Буяльський. Це дуже серйозний футболіст, який живе правильно, йде правильним шляхом, говорить правильні речі. З нього можна брати приклад.

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Такою ж поведінкою він відрізняється на полі. Це футболіст, який атакує і обороняється. Для мене це ідеал.

Дуже подобається Тотовицький. Він мав би потрапити хоча б у розширений список збірної України. Можливо, потрібно додати у захисті. Упевнений, тоді він буде в національній команді.

Кочергін дуже хороший футболіст. Їх багато. Серед українців є багато хлопців, у яких є талант, фізичні та технічні можливості. Але ментальність – йти до кінця. Якщо вони її зрозуміють, хороших футболістів буде набагато більше", – сказав Маркевич у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після відходу зі збірної України Андрія Шевченка до резервного списку "синьо-жовтих" потрапив півзахисник Зорі Владислав Кочергін.

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