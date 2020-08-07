Маркевич назвав рецепт успіху Шахтаря в матчі ЛЄ проти Базеля

"Шахтар просто сильніший та й все. Що тут багато говорити. З огляду на те, що такий великий простій був, досить непогана гра у Шахтаря вийшла проти Вольфсбурга.

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Чвертьфінальна дуель з Базелем складатиметься з однієї гри, тому потрібно бути акуратними. Базель – команда така досить кусюча", – цитує Маркевича MetaRatings.

Зазначимо, що вже 11 серпня Шахтар зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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