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Маркевич назвав рецепт успіху Шахтаря в матчі ЛЄ проти Базеля

22:37 - Читать на русском
Маркевич назвав рецепт успіху Шахтаря в матчі ЛЄ проти Базеля
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Зірка українського футболу Мирон Маркевич поділився відвертими думками щодо найближчого матчу Шахтаря в Лізі Європи.

 

"Шахтар просто сильніший та й все. Що тут багато говорити. З огляду на те, що такий великий простій був, досить непогана гра у Шахтаря вийшла проти Вольфсбурга.

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Чвертьфінальна дуель з Базелем складатиметься з однієї гри, тому потрібно бути акуратними. Базель – команда така досить кусюча", – цитує Маркевича MetaRatings.

Зазначимо, що вже 11 серпня Шахтар зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Мирон Маркевич Шахтар - Базель
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